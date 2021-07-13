ГИК согласовал создание 21 временного избирательного участка

Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовала создание 21 избирательного участка в местах временного пребывания людей. Член ГИК Марина Жданова сообщила, что организовать их хотят 13 территориальных избиркомов.

Большинство временных участков планируется открыть в медицинских организациях, сказала Жданова. В частности, среди перечисленных - Национальный медицинский исследовательский центр им.Алмазова, Клиническая больница РАН, Покровская больница, Госпиталь ветеранов войны и другие.

Также избирательные участки планируется открыть в СИЗО, аэропорту "Пулково" и на Московском железнодорожном вокзале, сообщила Жданова. По ее словам, в "Пулково" ждут 300 избирателей, а на Московском вокзале - 500 человек.