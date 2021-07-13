           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:09

ГИК согласовал создание 21 временного избирательного участка

фото ЗакС политика ГИК согласовал создание 21 временного избирательного участка

Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовала создание 21 избирательного участка в местах временного пребывания людей. Член ГИК Марина Жданова сообщила, что организовать их хотят 13 территориальных избиркомов.

Большинство временных участков планируется открыть в медицинских организациях, сказала Жданова. В частности, среди перечисленных - Национальный медицинский исследовательский центр им.Алмазова, Клиническая больница РАН, Покровская больница, Госпиталь ветеранов войны и другие. 

Также избирательные участки планируется открыть в СИЗО, аэропорту "Пулково" и на Московском железнодорожном вокзале, сообщила Жданова. По ее словам, в "Пулково" ждут 300 избирателей, а на Московском вокзале - 500 человек. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru