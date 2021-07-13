Суточная смертность от COVID-19 достигла пика с начала пандемии: скончались 780 человек

За минувшие 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались 780 граждан России: это максимальный показатель с начала пандемии, следует из обновлённой суточной статистики оперативного штаба. Днём ранее было зарегистрировано 710 COVID-смертей. Таким образом, на сегодняшний день болезнь унесла жизни 144 492 человек.

За сутки инфекцию подхватили ещё 24 702 россиянина, это на 1,74% меньше, чем вчера, когда было зафиксировано 25 140 случаев. Всего COVID-19 был выявлен у 5 833 175 жителей страны.

Излечились при этом 19 566 человек, общее количество выздоровевших достигло отметки 5 236 214.

Тройка регионов, лидирующих по уровню распространения инфекции, осталась неизменной: Москва (4991 новый случай), Московская область (2550), Петербург (1936).