Пригожин хочет взыскать с Шендеровича и "Эха Москвы" 10 млн рублей за слова об "убийце"

Предприниматель Евгений Пригожин вновь обратился с иском в суд из-за задетых чести и достоинства: поводом для нынешних претензий бизнесмена стали слова журналиста Виктора Шендеровича, прозвучавшие в эфире "Эха Москвы". Теперь с обоих он хочет взыскать по 5 млн рублей.

В иске имеется отсылка к некоему Евгению Белоганову, опубликовавшему у себя в соцсетях ссылку на эфир "Особое мнение" с участием Шендеровича. В нём журналист употребил в одном предложении фамилию Пригожина и такие слова, как "убийца" и "уголовник". Соответствующие сведения бизнесмен полагает порочащими его честь и деловую репутацию.

Указанную в иске сумму Пригожин обосновал тем, что "Шендерович позиционирует себя как журналист, что влияет на восприятие достоверности предоставляемой им информации", в то же время ведущая "Особого мнения" якобы имела возможность предупредить журналиста о недопустимости подобных выражений, но не сделала этого. В свою очередь Алексей Венедиктов как главред радиостанции "мог отредактировать распространяемую информацию", но вместо этого "осознанно разместил порочащие Пригожина сведения".

В начале июня предприниматель уже подавал иск к "Эху" и Венедиктову из-за слов про ЧВК "Вагнера".