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Из-за случая с Петербургом "Стопкоронавирус.рф" перестал публиковать часть данных

фото ЗакС политика Из-за случая с Петербургом "Стопкоронавирус.рф" перестал публиковать часть данных

Информационный портал "Стопкоронавирус.рф" убрал сведениях об активных случаях COVID-19 ввиду их неактуальности постфактум проведённого мониторинга сообщений в СМИ, которые, считают в АНО "Национальные приоритеты", "интерпретировали их неправильно", делится РБК.

"Колонка „Активные случаи" — расчетная, график этого показателя необходимо рассматривать только в динамике — как характеристику развития пандемии (волновой процесс). Несмотря на соответствующее пояснение к колонке, опубликованное на сайте, некоторые СМИ его интерпретировали неправильно", - пояснили представили организации.

Публиковать сведения об активных случаях на сайте перестали после того, как в минувшую пятницу журналисты обратили внимание на то, что по состоянию на 9 июля коронавирусной инфекцией в Петербурге болели лишь 711 человек, тогда как в сутки зафиксировали 1951 новый случай. В то же время ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что в городе развёрнуто11 500 инфекционных коек. При этом глава петербургского комздрава Дмитрий Лисовец заявлял о том, что для пациентов с COVID-19 свободны более тысячи коек, то есть 10% от общего фонда. Таким образом, получается, что в стационарах занято порядка 10 тысяч мест, причем без учета амбулаторных больных.

Уточним, АНО "Национальные приоритеты" управляет сайтом "Стопкоронавирус.рф".

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