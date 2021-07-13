Кремль не исключает ужесточения "антиковидных" мер по примеру Франции

Россия может усилить "антивирусные" меры по примеру Франции, где президент страны Эммануэль Макрон ввёл обязательную вакцинацию всего медперсонала, а также заявил о введении специального санитарного пропуска для заведений общепита, ТЦ, самолётов и поездов дальнего следования.

"Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате - естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", - цитирует РИА "Новости" изречение кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, высказавшего данную позицию.

Даже несмотря на то, что на федеральном уровне конкретизированных решений об обязательной вакцинации не принималось, в ряде регионов РФ подобная практика уже осуществляется.

К примеру, в Петербурге государственным учреждениям рекомендовано привить 65% своих служащих до конца лета.