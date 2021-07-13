Путин наградил мать Кадырова знаком отличия "За благодеяние"

Российский глава Владимир Путин решил, что мать чеченского лидера Рамзана Кадырова Аймани Кадырова достойна почётного знака отличия "За благодеяние": соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указывается, что награды женщина удостоилась "за вклад в благотворительную и общественную деятельность".

Аймани Кадырова уже имеет статус почетного гражданина Чеченской республики, кроме того, ранее Путин присвоил ей орден Дружбы народов. Она является главой общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который включен в санкционный список США на основании "акта Магнитского". Перечень состоит из лиц и организаций, которые, по мнению американской стороны, причастны к нарушению прав человека.

Благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова появился в 2004 году после смерти регионального главы при взрыве в Грозном на стадионе "Динамо".