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Из-за сложной эпидситуации Ленобласть отметит день рождения в режиме онлайн

фото ЗакС политика Из-за сложной эпидситуации Ленобласть отметит день рождения в режиме онлайн

В нынешнем году ввиду непростой эпидемической обстановки день рождения Ленинградской области будет проведён в онлайн-формате: соответствующее решение принял региональный глава Александр Дрозденко, информирует пресс-служба локального правительства.

Губернатор напомнил, что днём ранее внёс коррективы в "антивирусное" постановление, запретив, среди прочего, проведение массовых мероприятий в "красной" зоне. Именно по этой причине было решено организовать праздник в режиме онлайн. Цель - обезопасить ленинградцев от заражения коронавирусом, подчеркнул Дрозденко.

Сэкономленные средства, которые должны были пойти на организацию различных мероприятий по случаю областного дня рождения, будут направлены на организацию медпомощи заболевшим COVID-19, закупку ИВЛ, СИЗ и лекарств.

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