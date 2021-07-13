Смольный проверяет информацию о подпольном концерте "Алисы" в Петербурге

Комитет по культуре проверять информацию о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок".

78.ru пишет, что два подпольных концерта группа провела в Петербурге 9 и 10 июля. По данным издания, информация о нем распространялась в фанатских группах в социальных сетях. Чтобы попасть на "подпольный концерт без тестов пцр и ковид паспортов" просили написать на электронную почту фамилию, номер телефона, количество билетов, затем дождаться звонка. Среди правил перечисляются "не разглашать информацию о концерте", "никаких карт и переводов" и предупреждение, что все риски зритель берет на себя. Кроме того, зрителям запрещали снимать фото, видео, выходить из помещения.

Комитет запросил у "Лендока" подробную информацию об этих выступлениях. В том числе - о количестве пришедших на них зрителей.

Музыканты из-за ограничений по коронавирусу должны согласовывать свои концерты со Смольным. Перед ПМЭФ-2021, Евро-2020 и "Алыми парусами" власти массово отзывали уже данные согласования, из-за чего в Петербурге не смогли выступить ЛСП, Wildways, "Каста", The Hatters и другие группы.

В начале июля площадка Roof Place отменила концерт группы "Ногу свело" из-за того, что на предшествовавшем ему выступлении Димы Билана не соблюдались противоэпидемиологические меры. Лидер "Ногу свело" Максим Покровский бурно отреагировал на этоу в своем Instagram, и между ним и Биланом началась заочная перепалка.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру