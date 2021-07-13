ЗакС Петербурга закупается рюкзаками и полотенцами

Петербургский парламент выделил 118 тысяч рублей на покупку рюкзаков и махровых полотенец. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 118,5 тысяч рублей.

Законодательному собранию требует 150 черно-синих рюкзаков с сетчатыми карманами и грузоподъемностью в 20 кг. Изготовлен товар должен быть из полиэстера. Каждый такой туристический рюкзак в техзадании оценивается в 603 рубля за штуку.

Махровые полотенца в документации описываются как кухонные. Размер - 35х70 см. Полотенца должны быть выполнены из хлопка темно-синего цвета. В техзадании этот предмет оценивается в 187 рублей за штуку.

В 2019 году сотрудники Мариинского дворца уже приобретали точно такие же полотенца и рюкзаки, но тогда в комплекте с ними шли термосы и бутылки для воды. Такие сувенирные наборы обошлись городскому парламенту в 450,5 тысяч рублей.