           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:46

ЗакС Петербурга закупается рюкзаками и полотенцами

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга закупается рюкзаками и полотенцами

Петербургский парламент выделил 118 тысяч рублей на покупку рюкзаков и махровых полотенец. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 118,5 тысяч рублей.

Законодательному собранию требует 150 черно-синих рюкзаков с сетчатыми карманами и грузоподъемностью в 20 кг. Изготовлен товар должен быть из полиэстера. Каждый такой туристический рюкзак в техзадании оценивается в 603 рубля за штуку. 

Махровые полотенца в документации описываются как кухонные. Размер - 35х70 см. Полотенца должны быть выполнены из хлопка темно-синего цвета. В техзадании этот предмет оценивается в 187 рублей за штуку. 

5.png (63 KB)В 2019 году сотрудники Мариинского дворца уже приобретали точно такие же полотенца и рюкзаки, но тогда в комплекте с ними шли термосы и бутылки для воды. Такие сувенирные наборы обошлись городскому парламенту в 450,5 тысяч рублей. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru