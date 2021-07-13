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Новости 16:26

Захватившему детей в заложники жителю Колпино дали 1,5 года колонии-поселения

фото ЗакС политика Захватившему детей в заложники жителю Колпино дали 1,5 года колонии-поселения

Колпинский суд Петербурга приговорил Дениса Бельтюкова к полутора годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Такой срок запрашивала прокуратура.

Бельтюков признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Он признал вину, дело слушалось в особом порядке.

Говоря о сделанных выводах, подсудимый заявил, что надо держать себя в руках и любить семью, а среди планов на будущее - жить долго и счастливо. В суде заявили, что представительница потерпевшего рассказала о скучающих по папе детях, о том, что она его простила, и заявила, будто она сама спровоцировала подсудимого.

В ноябре 2020 года Бельтюков заперся в квартире в Колпино с шестью детьми и угрожал их убить. Спустя несколько часов переговоров с полицией мужчина сдался.

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