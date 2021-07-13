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Беглов пообещал не прекращать борьбу с хулиганами и мангальщиками в парке Авиаторов

фото ЗакС политика Беглов пообещал не прекращать борьбу с хулиганами и мангальщиками в парке Авиаторов

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 июля ответил на запрос депутата ЗакСа из "Единой России" Алексея Макарова. Парламентарий жаловался на ситуацию в парке Авиаторов, где регулярно распивают спиртное и жарят шашлыки, а по вечерам "становится небезопасно".  

Беглов заявил, что чиновники комитета по вопросам законности, а также сотрудники администрации Московского района совместно с муниципалами время от времени устраивают рейды в парк. По итогу этих проверок составляют административные протоколы или проводят профилактические беседы с любителями шашлыка и гражданами, которые разбрасывают мусор. Губернатор отметил, что патрулирование в зеленой зоне также проводят полицейские и дружинники.

"Профилактические мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений" в парке Авиаторов продолжаются, заверил Беглов.

Макаров также указывал главе города на плохую уборку зеленой зоны и проблемы с ее благоустройством. 

"В 2021 году значительная часть парка была передана по договорам аренды некоммерческой организации под цели комплексного благоустройства, однако в феврале 2021 года указанные договоры аренды были расторгнуты", - написал депутат.

Беглов ответил, что за содержание парка отвечают комитет по благоустройству и подведомственная ему садово-парковое предприятие "Южное". При этом до 15 июля будет заключено дополнительное соглашение по содержанию двух участков зеленой зоны, пообещал губернатор.

"Комитету поручено в 2021 году предусмотреть дополнительную установку скамеек и урн на территории Парка", - добавил Беглов.

В 2022-2023 годах, по его словам, планируется финансирование новых работ в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Напомним, Макаров внес свой запрос главе города 23 июня, а уже 6 июля он представил законопроект, которым намерен спровоцировать появление специальных мест для мангалов в парках Петербурга. В качестве примера зеленой зоны, в которой шашлыки жарят бесконтрольно и тем самым мешают отдыхающим, он назвал парк Авиаторов.   

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