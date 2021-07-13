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Тротуары у Смольного окрасили в красный цвет

фото ЗакС политика Тротуары у Смольного окрасили в красный цвет

Очевидцы удивились новому цвету тротуаров у Смольного, фотографиями процесса покраски поделились в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

На опубликованных фото и видео видно, как рабочие в ночь на 13 июля красят тротуарную плитку и бордюр в переулке Кваренги кирпично-красной краской. Для чего это было сделано, пользователи в комментариях предположить затруднились. По их мнению, разумнее было бы направить силы на восстановление засохших газонов, мытье тротуаров или ремонт фасадов. 

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что тротуары приобрели новый цвет перед приездом в город президента Беларуси Александра Лукашенко, который здесь встретится с Владимиром Путиным. Впрочем, их переговоры пройдут далеко от Смольного — в Стрельне, в Константиновском дворце, и о ней стало известно лишь утром 13 июля.

 

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