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Директор "Алисы" объяснил "подпольный концерт" группы в Петербурге съемками клипа

фото ЗакС политика Директор "Алисы" объяснил "подпольный концерт" группы в Петербурге съемками клипа

Директор группы "Алиса" Кирилл Титов в разговоре с "Открытыми медиа" заявил, что музыканты в "Лендоке" проводили не подпольный концерт, а съемки нового клипа.

По словам Титова, вместо зрителей в помещении была массовка — около 50 человек, и их набирали через фан-сообщество. При этом неназванная посетительница мероприятия рассказала изданию, что это все-таки был концерт, куда набирали через секретный чат в мессенджере, билет стоил 5 тысяч рублей, а всего набралось около 200 зрителей. 

Анонс концерта "Алисы" 9 июля остался в Telegram-канале фанатов группы. В нем мероприятие называют "подпольной акустикой", указана цена билетов в 5 тысяч рублей и правила из разряда не разглашать сведения о концерте и не переводить деньги по карте. 

Напомним, 13 июля комитет по культуре сообщил, что проверяет сведения о двух несогласованных концертах "Алисы" в Петербурге. Пока музыканты должны согласовывать свои выступления со Смольным из-за эпидемии коронавируса, перед Перед ПМЭФ-2021, Евро-2020 и "Алыми парусами" власти массово отзывали уже данные согласования. 

Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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