Общественный штаб подготовил около 2000 наблюдателей на выборы в Ленобласти

Образовательную программу Общественного штаба по подготовке наблюдателей к выборам в Госдуму и Заксобрание Ленинградской области прошли 2000 человек. В рамках обучения они ознакомились с видеоматериалами, тестами и поучаствовали в ролевых играх, сообщил Владимир Журавлев, председатель Общественной палаты Ленинградской области на пресс-конференции ТАСС.

- Мы по-новому подошли к процессу обучения. Мы представили и наработки федерального центра. Мы подготовили тесты, такую своеобразную проверку знаний. А третье - это ролевая игра. Моделировалась реальная ситуация на избирательном участке. Участникам обучения надо было высказать свое мнение, кто из участников этой ролевой игры вел себя в соответствии с законом, а кто с нарушениями, — рассказал Журавлев.

На вопрос о необходимом количестве наблюдателей на выборах в Ленобласти, Журавлев ответил, что считает идеальным наличие трех наблюдателей на каждом из 995 избирательных участков. Он также отметил, что раньше количество наблюдателей при Общественной палате достигало около 4000 человек, но сейчас они сместили фокус на подготовку более квалифицированных наблюдателей.

Общественный штаб по наблюдению на выборах при Общественной палате Ленинградской области был создан в марте этого года для обучения наблюдателей к сентябрьским выборам в 47-м регионе.

Константин Леньков