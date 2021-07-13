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Новости 18:17

В Карелии возбудили первое дело о реабилитации нацизма

фото ЗакС политика В Карелии возбудили первое дело о реабилитации нацизма

Управление Следственного комитета по Карелии возбудило дело о реабилитации нацизма из-за статей в соцсетях.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Отмечается, что это первое подобное дело, возбужденное в республике.

Фигурантом стал 45-летний местный житель. По версии следствия, он в 2018 – 2019 годах опубликовал на страничке в соцсетях статьи, "содержащие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны". Дело возбудили по материалам, которые предоставило карельское управление ФСБ.

В последнее время ужесточилось законодательство, которое касается материалов, связанных с темой нацизма. 1 июля президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений и выступлений нацистов, признанных Нюрнбергским трибуналом преступниками. Тогда же был подписан закон о запрете на публичное отрицание роли СССР в победе над нацистской Германией. 

Такие изменения внесли после того, как в 2020 и 2021 году десяток уголовных дел из-за публикации портретов нацистов в рамках акции "Бессмертный полк": ее проводили онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа — на 90 тысяч.

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