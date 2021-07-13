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Новости 13 июля, 18:54

В Туве ограничили работу общественного транспорта по выходным из-за COVID-19

фото ЗакС политика В Туве ограничили работу общественного транспорта по выходным из-за COVID-19

Власти Тувы решили ужесточить ограничения из-за эпидемии коронавируса, остановив работу общественного транспорта по выходным дням, сообщается на официальном сайте республики.

Общественный транспорт "в выходные дни не будет ездить", сообщили в правительстве Тувы. Также закроются для посещения заведения общепита: им разрешат работать только на вынос и на доставку. Кроме того, в правительстве Тувы рекомендовали отложить заключение браков в органах ЗАГС на более поздние сроки и объявили о полном закрытии для посетителей скульптурного комплекса "Центр Азии".

По данным тувинских властей, сейчас в республике на амбулаторном лечении находятся 3 220 пациентов с коронавирусом, в стационарах — 1 339, и с каждым днем коечный фонд сокращается. В республике выявили "факт циркулирования особо заразных штаммов коронавируса" — британского и индийского.

В марте 2020 года из-за эпидемии в Карелии временно приостанавливалась работа общественного транспорта: исключение было сделано для такси. Позже, в ноябре того же года, в Карелии ограничили число пассажиров по количеству сидячих мест и спустя пару месяцев отменили из-за сильных холодов.

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