"Один может быть назван неисправимым": ЦИК нашел недостатки в документах "Яблока" на выборах в Госдуму

Центризбирком нашел недостатки в документах, которые подали для заверения списков на выборах в Госдуму "Яблоко" и "Народный союз", сообщили в ЦИК.

В случае с "Яблоком" у комиссии возникли вопросы к документам 39 кандидатов, один из которых "может быть назван неисправимым". Отметим, "Яблоко" включило в территориальную группу кандидатов от Краснодара оппозиционера Андрея Пивоварова: его арестовали по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Он намерен баллотироваться в Госдуму: политик обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой поручиться за него и поддержать его намерение участвовать в выборах.

У "Народного союза" нашли недостатки в документах по всем кандидатам, которых выдвигает партия. От него и "Яблока" ждут исправлени к четвергу, 15 июля.

Вместе с тем ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Гражданская платформа. В федеральный список партии вошли 242 кандидата. По одномандатным округам — 59.

Напомним, предвыборный съезд "Яблоко" провело в первые выходные июля, в список не попал ряд оппозиционеров, в том числе сторонники Навального, что стало предметом критики. Не включили в список и петербургского депутата Максима Резника. Подробнее об итогах съезда - в материале ЗАКС.Ру.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.