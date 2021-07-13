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Новости 13 июля, 19:53

Путин и Лукашенко договорились сохранить нынешнюю цену на газ в 2022 году

фото ЗакС политика Путин и Лукашенко договорились сохранить нынешнюю цену на газ в 2022 году

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Петербурге договорились, что цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Также президенты договорились о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России. Кроме того, они, по словам Пескова, "обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам".

В сообщении о встрече на сайте Кремля упоминается, что Путин назвал Беларусь "большим и надёжным партнёром в сфере экономики" и заявил, что товарооборот между странами "значительно вырос" в первые месяцы 2021 года после падения в 2020-м из-за коронавируса. Также Путин заявил, что Беларусь "обслуживает все кредиты", несмотря на санкции: последние он назвал "инфекциями", а Лукашенко — "вирусами". Напомним, санкции в отношении Беларуси были введены после массовых протестов в стране, их жесткого подавления и ряда уголовных дел в отношении критикующих власть граждан.

Пул Лукашенко объявил о встрече с Путиным в Петербурге лишь в ее день, 13 июля. В Кремле эту встречу не анонсировали.

фото: kremlin.ru

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