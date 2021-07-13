Смольный обновил правила аренды самокатов, запретив парковку на мостах и в парках

Комитет по транспорту внес изменения в соглашение с кикшеринговыми компаниями, добавив новые условия в правила пользования электросамокатов в Петербурге.

Согласно обновленным правилам, теперь в Петербурге нельзя оставлять арендованные самокаты на газонах, тротуарах, мостах, в парках, садах и на ряде площадей и улиц в исторических районах города. Например, на некоторых частях Московского проспекта, набережой Фонтанки, Вознесенского проспекта и других. Сохранится запрет на передвижение по Дворцовой площади, центральным набережным Невы, Сенатской, Исаакиевской площадям, Невскому проспекту и окресным улицам. Полный список доступен в документе на сайте Смольного.

Скорость передвижения на электросамокатах ограничена 20 км/ч по всей территории Петербурга. При этом ограничение в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов составит 15 км/ч, а на пяти улицах Кронштадта – 10 км/ч.

Смольный договорился с сервисами о правилах работы в июне после ряда обысков из-за дел, связанных с наездами пользователей электросамокатов на пешеходов. Тогда скорость самокатов на улицах с плотным туристическим потоком ограничили 10 км/ч, запретили кататься по крупным магистралям.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру