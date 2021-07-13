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Новости 13 июля, 20:53

Власти Ленобласти запустили челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19

фото ЗакС политика Власти Ленобласти запустили челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19

Правительство Ленобласти объявило "челлендж частушек" про вакцинацию от коронавируса.

Граждан призвали присылать видеозаписи с "озорными частушками" "Дому народного творчства Ленинградской области" или размещать их в соцсетях с хештегами: #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Прислать частушки можно на электронную почту Chastyshki@yandex.ru с пометкой "Прорвемся, привьемся" и указанием ФИО участников/названием учреждения или коллектива, города, района и контактными данными.

Особое пожелание от властей региона — чтобы видео было записано на улице и "желательно в народных костюмах". Срок для публикации видео — до 25 июля. После этого в группе Дома народного творчества начнется онлайн-голосование, в котором определят победителя. 

Власти Ленобласти уже не в первый раз за последнее время объявляют творческий конкурс. 7 июля они предложили жителям конкурс частушек на тему вандализма, пообещал лучшие пять штук разместить на плакатах и билбордах. Перед этим, в начале июля, они призвали поддержать российских спортсменов на Олимпиаде-2021, разместив в соцсетях видео со "спортивными хитами". В качестве предложенных треков были перечислены гимн России, песни Елки, Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Людмилы Гурченко, Тату и других. 

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