Власти Ленобласти запустили челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19

Правительство Ленобласти объявило "челлендж частушек" про вакцинацию от коронавируса.

Граждан призвали присылать видеозаписи с "озорными частушками" "Дому народного творчства Ленинградской области" или размещать их в соцсетях с хештегами: #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Прислать частушки можно на электронную почту Chastyshki@yandex.ru с пометкой "Прорвемся, привьемся" и указанием ФИО участников/названием учреждения или коллектива, города, района и контактными данными.

Особое пожелание от властей региона — чтобы видео было записано на улице и "желательно в народных костюмах". Срок для публикации видео — до 25 июля. После этого в группе Дома народного творчества начнется онлайн-голосование, в котором определят победителя.

Власти Ленобласти уже не в первый раз за последнее время объявляют творческий конкурс. 7 июля они предложили жителям конкурс частушек на тему вандализма, пообещал лучшие пять штук разместить на плакатах и билбордах. Перед этим, в начале июля, они призвали поддержать российских спортсменов на Олимпиаде-2021, разместив в соцсетях видео со "спортивными хитами". В качестве предложенных треков были перечислены гимн России, песни Елки, Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Людмилы Гурченко, Тату и других.