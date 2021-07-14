В МИД РФ объяснили, почему Москва ведет контакты с "Талибаном"

Российские власти ведут диалог с движением "Талибан"* из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью РИА "Новости".

По его словам, ситуация в республике ухудшается на фоне вывода войск США, и об этом Москва предупреждала еще несколько лет назад. Он сообщил, что контакты с талибами власти начали устанавливать семь лет назад.

"Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано", — сказал Кабулов.

Кабулов заявил, что если бы контакт с талибами не был установлен, вести диалог был бы затруднительно.

"А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", — заключил дипломат.

В июле "Талибан" объявил о контроле над 85% территории Афганистана, коорые покинула большая часть войск во главе с США. 8 - 9 июля делегация талибов приехала в Москву на переговоры.

Правозащитница Марина Литвинович требовала снять федеральный список "Единой России" на думские выборы, в который вошел глава МИД Сергей Лавров, из-за информации о его встрече с талибами. Официальный представитель МИД Мария Захарова утверждала, что делегацию принимал не Лавров, а Кабулов.

*Движение "Талибан" признано террористической организацией и запрещено в России

фото: mid.ru