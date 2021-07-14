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В Петербурге 14 июля возможны грозы и дожди, но не прохлада

фото ЗакС политика В Петербурге 14 июля возможны грозы и дожди, но не прохлада

В Петербурге 14 июля возможны кратковременные дожди и грозы, но прохлады ждать не приходится, сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в регионе в этот день будут "господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы", что может привести к развитию кучевых облаков. Они, в свою очередь, могут спровоцировать грозы и кратковременные дожди. 

"При этом температурный фон изменится мало и останется близким к рекордным значениям", — отметил синоптик.

Днем столбик термометра поднимется до +33 градусов, по Ленобласти воздух прогреется до +29 – +34. Ветер северо-восточный, до 7 м/с, атмосферное давление будет около нормы.

Суточный рекорд температуры 14 июля был установлен в 2010 году: +32,5 градусов. Напомним, пока жаркое лето в Петербурге постоянно обновляет эти рекорды, 13 июля воздух прогрелся до +32,2, повторив максимальные значения 1941 года.

 

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