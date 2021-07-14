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Новости 10:25

Москвичам предложили сделать татуировки с QR-кодом для походов в рестораны

фото ЗакС политика Москвичам предложили сделать татуировки с QR-кодом для походов в рестораны

Сервис доставки еды Delivery Club совместно с интернет-магазином Everink Tattoo предлагает москвичам нанести себе временные татуировки с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов, передает ТАСС.

Такая опция будет доступна тем, кто переболел COVID-19 за последние полгода или привился от него. Москвичам предложат шесть эскизов на выбор. На сайте нужно будет выбрать понравившийся эскиз, затем определить способ доставки, подвердить заказ менеджеру и прислать свой QR-код. Такие тату держатся две недели, они водостойкие, и их легко нанести самостоятельно, пообещали в Delivery Club.

Компания с помощью проекта хочет "привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации".

"Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", - сказали представители Delivery Club.

С конца июня в Москве посетить кафе и рестораны можно только при наличии QR-кода со сведениями о вакцинации от коронавируса или о недавно перенесенном заболевании. До 1 августа непривитым разрешили сидеть на летних терассах кафе.

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