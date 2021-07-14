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Финляндия оставила границы с Россией закрытыми до конца июля

фото ЗакС политика Финляндия оставила границы с Россией закрытыми до конца июля

Финляндия продлила закрытие границ с Россией до 25 июля из-за эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс" со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Карелии.

"Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия информирует граждан о продлении финляндской стороной с 12 июля по 25 июля 2021 года включительно ограничений на пересечение российско-финляндской государственной границы", — сообщили в службе.

Отдельные граждане в случае необходимости смогут пересечь границу при согласовании с пограничными комиссарами. Ограничения не коснутся перевозки грузов и "исключительно необходимых и неотложных перевозок пассажиров".

Границы с Финляндией были закрыты в 2020 году в начале эпидемии коронавируса. 15 июля 2021 года начало восстанавливаться регулярное автобусное сообщение между странами, но пересекать границу могут лишь те, кто имеет все необходимые в условиях ограничений документы.

Порядка 4,5 тысяч финнов в июне приехали в Петербург на матчи чемпионата Европы по футболу. Это совпало с началом новой волны эпидемии. В июле минздрав Финляндии заявил, что после поездки коронавирус подхватили почти 500 финнов.

 

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