           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:07

Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Петербурге

фото ЗакС политика Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Петербурге

Актер Михаил Боярский госпитализирован в одну из петербургских больниц с коронавирусом, болезнь протекает легко, передает ТАСС со ссылкой на представительницу Театра имени Ленсовета.

"В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый", - сказала собеседница агентства, добавив, что Боярский находится в больнице около двух дней.

При этом сам Боярский в разговоре со "Звездой" заявил журналистам, которые спросили о госпитализации, что у них "неверные сведения". Представитель Боярского в разговоре с РИА "Новости" сообщил, что у артиста лишь подозрение на COVID-19 и он находится дома, чувствует себя нормально.

Telegram-канал "Mash на Мойке" писал, что актера положили в Боткинскую больницу и он болеет уже седьмой день. При этом канал привел комментарий Боярского о его нормальном самочувствии. 

фото: dzerjinets.kpmp.gov.spb.ru

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru