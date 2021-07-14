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Новости 11:35

Суточная смертность от COVID-19 в России установила еще один рекорд

фото ЗакС политика Суточная смертность от COVID-19 в России установила еще один рекорд

Показатели по эпидемии коронавируса в России снова обновили рекорды, за сутки в статистику внесли 786 новых летальных исходов, связанных с инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего за сутки 13 – 14 июля выявлено 23 827 случаев заражения. Нарастающим итогом за все время эпидемии зарегистрировано 5 857 002 случаев заболевания. По официальным данным, на 14 июля от коронавируса умерли 145 278 россиян.

В Петербурге зафиксировано 1 942 новых случаев COVID-19. Всего с марта 2020 года в городе выявили 495 835 официальных случаев заболевания. Напомним, штаб прекратил давать данные о числе пациентов, которые болеют сейчас: это случилось после того, как из этих данных следовало, что в Петербурге болеют около 700 человек, хотя власти сообщали о десятке тысяч занятых ковидных коек. 

По-прежнему ежедневно число зарегистрированных смертей от коронавируса превышает сотню: за 13 – 14 число связанными с инфекцией признали 102 летальных исхода. Пока, по официальным данным, от коронавируса в Петербурге умерли 17 809 человек. 

В Москве, где заболевших больше всего, зафиксировано еще 3 966 заболевших. В Подмосковье — 2 469.

 

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