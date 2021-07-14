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Новости 11:56

ЦИК заверил списки кандидатов от РПСС на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК заверил списки кандидатов от РПСС на выборах в Госдуму

Центризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от Российской партии свободы и справедливости, сообщили в ЦИК.

В федеральный список РПСС включены 246 кандидатов, по одномандатным округам — 99. Теперь партия может открыть избирательный счет в Сбербанке.

Напомним, первую тройку РПСС на выборах составят лидер партии Шевченко, экономист Дмитрий Потапенко и московский политик Елена Шувалова. Также от партии выдвинется в Госдуму и в Заксобрание Петербурга бывший единоросс Андрей Анохин. ЗАКС.Ру рассказывал о кандидатах в июне. 

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