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Выборы 2021

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ЦИК: Видеонаблюдение будет организовано во всех субъектах России

фото ЗакС политика ЦИК: Видеонаблюдение будет организовано во всех субъектах России

Центральная избирательная комиссия 14 июля утвердила проект по организации видеонаблюдения на выборах в сентябре 2021 года. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано во всех 85 субъектах России. Всего объектов видеонаблюдения - около 50 тысяч, следует из представленной Булаевым презентации. 

- Это крупные участки, где голосуют более 80% наших избирателей, отмтеила глава ЦИК Элла Памфилова. 

Булаев добавил, что на избирательных участках виденаблюдение начнет работать в 8:00 часов 17 сентября и продолжится до ввода данных в ГАС "Выборы". Все видео будут транслироваться на специальном портале, а также в центрах наблюдения за выборами, рассказал зампред ЦИК. Он уточнил, что центры будут открыты в каждом субъекте страны. 

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Булаев сообщил, что доступ к видеотрансляциям будут иметь кандидаты, партии и избиркомы. отдельное физическое лицо сможет посмотреть видео только с участка, на котором сам был в день голосования.

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Видеотрансляция в территориальных избиркомах будет включена после 20:00 часов 19 сентября, сообщил Булаев. По его словам, на участках, где нет возможности организовать ведонаблюдение будет использоваться видеофиксация - материалы хранятся 3 месяца. 


София Саттарова

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