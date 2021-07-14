Мундеп из Парголово и учредитель местной газеты выдвинулась в ЗакС

Депутат местного совета поселка Парголово Елена Тузовская подала документы для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Информация о ее выдвижении по округу № 10 появилась на сайте Горизбиркома.

Округ № 10 включает в себя Курортный и Кронштадтский районы, а также отдельные муниципалитеты Выборгского и Приморского районов, в том числе и "Парголово".

Как и в муниципальный совет, в городской парламент Тузовская планирует идти самовыдвиженкой. Основным местом своей работы она указала АО "Завод радиотехнического оборудования". Потенциальная кандидатка работает инженером по стандартизации 1 категории.

Также Тузовская – учредитель газеты "Привет, Осиновая Роща!" и одноименной группы в социальных сетях. Издание рассказывает о жизни микрорайона Осиновая Роща поселка Парголово.

"Единая Россия" выставила по округу № 10 действующего депутата ЗакСа Александра Ходоска. "Справедливая Россия – За правду" – экс-парламентария Александра Кривенченко. Мундеп из города Сестрорецк Ольга Яковлева стала кандидаткой от Партии роста, а еще один местный депутат поселка Парголово Любовь Дюве – от "Яблока". О других участниках выборов можно узнать на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.

Фото: vk.com/ Елена Тузовская