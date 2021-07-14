МО "Морской" закупит наборы для вышивки с терьерами, котами и ежами

На сайте госзакупок 13 июля было опубликовано извещение администрации МО "Морской" о проведении электронного аукциона на поставку трех наборов алмазной вышивки с изображением животных. Продукцию планируют вручить победителям конкурса "Мой забавный питомец". На призы готовы выделить 5287 рублей.

Администрация МО "Морской" планирует наградить троих конкурсантов. Победитель Гран-при получит самый большой набор размером не менее 40 на 50 см с изображением серого кота или котов. Обладателю второго места достанется набор поменьше – 40 на 30 см. На нем должны быть изображены еж или ежи. В каком количестве – решит исполнитель. Бронзовый призер конкурса "Мой забавный питомец" получит набор размером 30 на 20 см, на котором будут изображены йоркширские терьеры.

В комплекте к каждому набору должны идти холст на подрамнике с имитацией багета, клей-липучка, пинцет, набор акриловых страз и крепления для подвешивания получившейся картины на стену.

Результаты конкурса "Мой забавный питомец" были оглашены 27 мая в официальной группе округа "ВКонтакте". Победителями стали "очаровательный серый Кот", "забавный, очень активный и дрессированный Ёжик" и "Пёс, шикарно исполняющий Собачий вальс". Получить призы финалисты смогут не раньше окончания приема заявок от поставщиков 20 июля.

Константин Леньков