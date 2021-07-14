Суд прекратил дело экс-замглавы МВД по Петербургу Абакумова о поддельном документе

Смольнинский суд Петербурга прекратил дело в отношении замначальника управления МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение или сбыт заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей) прекратили по ходатайству стороны защиты за истечением срока давности.

Напомним, к Абакумову пришли с обысками летом 2020 года. Источники сообщали, что Абакумова подозревают в том, что он предоставил по месту службы больничный, а сам уехал из Петербурга по личным делам.