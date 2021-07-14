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Мишка-неваляшка и серьезный Шапко-кот: в ОКР представили талисманы на Олимпиаде в Токио

фото ЗакС политика Мишка-неваляшка и серьезный Шапко-кот: в ОКР представили талисманы на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России представил в Instagram талисманы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Талисманами стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот. Первого в ОКР описали как "настоящего весельчака и компанейского парня, который не упустит возможности пошутить". Шапко-кот, напротив, опказался "достаточно серьезным, основательным".

"Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму", - добавили в ОКР.

Напомним, в 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, из-за этого российские спортсмены не могут выступать под флагом страны в течение четырех лет. Случилось это после того, как появились подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни "предположительных негативных аналитических выводов".

 

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