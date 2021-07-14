На выборы в "Автово" подалась участница праймериз "Единой России"

Избирательная комиссия МО "Автово" приняла документы самовыдвиженки Виктории Смирновой для участия в муниципальных выборах. Ранее она заявлялась на предварительное голосование "Единой России" в Законодательное собрание Петербурга по 21-му избирательному округу.

В анкете кандидата Смирнова указала, что не состоит в "Единой России". Сейчас она учится в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и воспитывает четверых детей. Своим приоритетом кандидатка назвала защиту многодетных семей, родителей-одиночек, а также пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. По ее словам, она принимает активное участие в жизни Московского района.

"Когда я узнала, что в одном из детских садов района воспитатель жестоко обращается с детьми, я своими силами добилась увольнения данного некомпетентного сотрудника", - говорится в видеообращении Смирновой.

На праймериз "Единой России" за Смирнову проголосовал 231 человек. Победителем по этому округу стал глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко, набравший 5655 голосов.

В Единый день голосования 19 сентября в МО "Автово" пройдут выборы депутатов в муниципальный совет. Документы для выдвижения уже подали действующие депутаты МО "Автово" от "Справедливой России" Геннадий Трусканов, Илья Шмаков, Денис Мартьянов и Марина Корзунова. Кроме них, документы подала команда активиста движения "Весна" Никиты Левкина. Они пойдут на выборы как самовыдвиженцы.

Константин Леньков