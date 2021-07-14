Саратовского активиста, гулявшего по Красной площади в футболке в поддержку Навального, арестовали на 10 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток активиста из Саратова Владислава Казакова, задержанного за футболку с надписью "Свободу Навальном", передает "ОВД-Инфо".

На Казакова составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции).

Активиста задержали накануне, 13 июля, когда он гулял по Красной площади в футболке с надписью "Свободу Навальному". В тот же день в Саратове сожгли его машину, сообщает fn-volga.ru. Казаков рассказывал, что ему дважды с мая угрожали неизвестные, оставляя записки на его автомобиле с требованием прекратить агитацию.