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Новости 15:03

"Яблоко" потребовало наказать Беглова за речь на конференции "Единой России"

фото ЗакС политика "Яблоко" потребовало наказать Беглова за речь на конференции "Единой России"

Руководитель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился в ЦИК и Горизбирком Петербурга с просьбой инициировать привлечение к административной ответственности губернатора Александра Беглова.

По мнению заявителя, выступление главы региона на предвыборной конференции петербургских единороссов 9 июля попадает под действие статьи 5.45 КоАП РФ (использование преимуществ должностного положения в период избирательной кампании). Она предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Рыбаков заметил, что Беглов высказывал положительные суждения о "Единой России" и негативные о "Яблоке". Слова губернатора попали в СМИ, в том числе государственную газету "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург".

"Партии "Яблоко" как избирательному объединению не был представлен такой же доступ к указанным СМИ, вследствие чего действия губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова должны рассматриваться как использование преимуществ его должностного или служебного положения в целях агитации за партию "Единая Россия" и против партии "Яблоко", - говорится в обращении.

Рыбаков также попросил избиркомы потребовать у "Петербургского дневника" и телеканала "Санкт-Петербург" предоставить его партии аналогичный доступ для размещения информации о своей деятельности.

Заместитель председателя "Яблока", депутат ЗакСа Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заметил, что выступление Беглова на конференции состоялось уже после того как "яблочники" выдвинули своих кандидатов и после объявления первой пятерки "Единой России".  

Напомним, выступая на конференции единороссов, Беглов похвалил партию власти и высказался критически о депутатах ЗакСа из "Яблока" и КПРФ. Главе города не понравилось, что оппозиционеры голосовали против его поправок в бюджет во время пандемии, а также вносили "спекулятивные", как считает губернатор, законопроекты. Позже "яблочники" подготовили ответное заявление.

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