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РФ возобновляет авиаперелёты во Францию и Чехию

фото ЗакС политика РФ возобновляет авиаперелёты во Францию и Чехию

Начиная с 24 июля Россия восстанавливает авиасообщение с Чехией и Францией, передает "Дождь".

Так, дважды в неделю из Петербурга можно будет улететь в Париж и Ниццу, а из Москвы в Париж, Ниццу и Прагу рейсы проследуют четыре раза в неделю.

Ранее из РФ снова начали летать самолёты в Болгарию, Италию, Бельгию, Иорданию, Ирландию, Кипр, Северную Македонию и США.

Добавим, в июне чешский Минздрав Чехии запретил гражданам страны вплоть до 31 июля совершать поездки в Россию ввиду повышенного риска заражения коронавирусом.

Кроме того, визовые центры Франции временно перестали принимать заявки на продление шенгена, выданного на срок от трех до пяти лет и истекшего во время пандемии. Это связано с тем, что власти иностранного государства внесли РФ в перечень стран "красной зоны" по распространению COVID-19.

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