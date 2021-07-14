Апелляция по мере пресечения для Максима Резника состоится 4 августа

В Петербурге суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную для депутата Законодательного собрания Максима Резника, 4 августа, оповестили соратники парламентария в его предвыборном Telegram-канале.

С 18 июня, напомним, народный избранник пребывает под домашним арестом.

"Судья посчитала, что только так депутат в разгар собственной избирательной кампании не сбежит из страны и не станет давить на следствие. Мы немедленно подали апелляционную жалобу на это очевидно абсурдное решение районного суда, а сегодня узнали, что городской суд рассмотрит ее 4 августа — на следующий день после окончания срока подачи документов в избирательную комиссию", - негодуют сторонники Резника.

Ранее следователь отказал парламентарию в посещении нотариуса, невзирая на постановление Конституционного суда от 2015 года, что домашний арест не должен ограничивать право гражданина выдвигаться в органы государственной власти и кандидату должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами нотариуса.

Как полагают в СК, депутат якобы мог приобрести 18,2 грамма растительного наркотика для личного употребления, что привело к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

Сам Резник и его соратники считают дело сфабрикованным.