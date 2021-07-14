Прокурор требует распустить совет МО "Смольнинское" через суд

Смольнинский районный суд Петербурга 14 июля зарегистрировал иск прокурора Центрального района к муниципальному совету МО "Смольнинское". В качестве ответчиков также указаны 20 депутатов МО "Смольнинское".

В своем иске прокурор требует установить, что в период с 5 января по 5 апреля 2021 года депутаты совета не проводили положенных заседаний. Это, по его мнению, должно стать поводом для обращения губернатора Александра Беглова к Законодательному собранию о роспуске совета муниципальных депутатов МО "Смольнинское".

В Объединенной пресс-службе судов уточнили ЗАКС.Ру, что исковые требования повторяют недавний иск главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова к муниципальному совету. Ранее Смольнинский районный суд отказал в рассмотрении этого заявления. Тогда суд постановил, что права Ранкова никак не нарушаются. В иске прокурора Ранков и администрация губернатора Петербурга привлечены в качестве заинтересованных лиц.

Конфликт избранных депутатов и руководства МО "Смольнинское" начался сразу после муниципальных выборов 2019 года. Регулярные попытки депутатов переизбрать главу МО оборачиваются неудачей из-за отсутствия необходимого числа депутатов на заседаниях.

Константин Леньков