Аномальная жара может привести к массовому мору рыбы в Неве

Из-за рекордной летней жары в Неве может начаться массовый мор рыбы, оповестили в Росприроднадзоре. Это произойдёт из-за снижения уровня кислорода в воде.

Высокие температуры приводят к существенному нагреву жидкости в водоёмах. Нева обычно прогревается до 18-20 градусов, однако на сегодняшний день она "раскалилась" до 25,1 градусов. В ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температуры воды в Финском заливе также поднялась до 24-25 градусов.

В тёплой среде активно размножаются и отмирают сине-зелёные водоросли, которые меняют цветность воды от темно-зелёного до изумрудного. Это ведёт к снижению уровня содержащегося в воде кислорода. Нижний предел содержания О2 для рыб является в среднем 0,3–0,5 мг на литр жидкости.

"Сейчас на многих водных объектах из-за высокой температуры воды наблюдается низкое содержание растворённого кислорода (до 1 и менее 0,2 мг/дм3)", - отчитались в ведомстве.