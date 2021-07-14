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"Мы не волшебники": Петербургские медики опубликовали манифест с призывом вакцинироваться

фото ЗакС политика "Мы не волшебники": Петербургские медики опубликовали манифест с призывом вакцинироваться

Петербургский комитет по здравоохранению разместил на своей странице "ВКонтакте" социальный видеоролик "Манифест врача", агитирующий граждан на прививку от коронавируса.

На записи медики рассказывают о своей работе в "красной" ковидной зоне и сетуют на то, что после смены видят радостных петербуржцев, не носящих маски и не соблюдающих соцдистанцию, пока в это же время их коллеги спасают жизни пациентов с COVID-19.

"Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации", - призывают медики горожан.

В конце ролика звучит вопрос: "Стоит ли делать прививку?", на который все врачи отвечают однозначное "да".

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