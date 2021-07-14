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Костров стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты ЗакСа

фото ЗакС политика Костров стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты ЗакСа

Лидера движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова первым зарегистрировали кандидатом в депутаты Заксобрания. Об этом он сам объявил в своих социальных сетях вечером 14 июля.

"Комплект документов проверен комиссией. Только что все члены ТИК проголосовали ЗА мою регистрацию", - написал кандидат.

В Горизбиркоме ЗАКС.Ру уточнили, что Кострова зарегистрировали в 18:21. Информации по другим одобренным кандидатам у комиссии пока нет. 

Напомним, Кострова выдвинула в ЗакС партия "Справедливая Россия - За правду". Он будет бороться за место в городском парламенте по одномандатному округу № 2 (Центральный район).

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