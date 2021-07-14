           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:46

Полиция задержала сборщиков подписей за Мацапулину

фото ЗакС политика Полиция задержала сборщиков подписей за Мацапулину

На проспекте Бакунина в Петербурге вечером 14 июля сотрудники полиции задержали двух сборщиков подписей за выдвижение либертарианки Рины Мацапулиной на выборы в Законодательное собрание.

Ивана Федорова и Дмитрия Гаева доставили в 76-й отдел. Им вменяют самовольное занятие земельного участка (7.1 КоАП) столом для сбора подписей. 

- Мы в отделении. Задерживали очень прилично. [Полицейские] сначала долго мялись, а потом попросили пройти в машину,  - сообщил ЗАКС.Ру Федоров. 

К волонтерам направился адвокат "Апологии протеста" Михаил Шиолашвили. 

Незаконное занятие земельного участка предусматривает наказание для в виде административного штрафа в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости занимаемого участка, но но меньше 5 тысяч рублей. 

Мацапулина идет в Законодательное собрание по 2-му избирательному округу. На выборы она идет как самовыдвиженец. Для того, чтобы попасть в бюллетень ей необходимо собрать минимум 4,5 тысяч подписей.

Константин Леньков, На фото - Иван Федоров и Дмитрий Гаев в 76-м отделе полиции

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru