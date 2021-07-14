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Общество добровольных пожарных собирает деньги на тушение лесов у Ладожских шхер

фото ЗакС политика Общество добровольных пожарных собирает деньги на тушение лесов у Ладожских шхер

Общество добровольных лесных пожарных (ДОЛП) организовало сбор средств для тушения территорий, прилегающих к Ладожским шхерам. На фадинговую кампанию обратила внимание журналист "Эха Москвы" Ирина Воробьева, призвавшая граждан финансово помочь организации.

"Патрули на лодках фиксируют и пытаются справиться сразу с несколькими пожарами на нескольких островах. И так каждый день. И условия экстремальные. Людей хватает, а ресурсы на исходе. Пожарные рукава прогорают, деньги на бензин стремительно заканчиваются, лагерь раздулся по количеству людей и тоже быстро теряет запасы", - обратилась Воробьёва к своим подписчикам в Instagram.

Ежесезонно ОДЛП приезжает к шхерам дежурить за ситуацией в лесу.

Сами пожарные-добровольцы объяснили, что деньги будут направлены на решение 4 задач для предотвращения и тушения пожаров: плановые и экстренные ремонт и обслуживание техники, закупку бензина и ГСМ, приобретение средств защиты и медикаментов, а также на просветительскую деятельность, чтобы предотвращать пожары. 

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