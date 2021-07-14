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Комздрав заявил о готовности обеспечить "Спинразой" петербурженку со СМА

фото ЗакС политика Комздрав заявил о готовности обеспечить "Спинразой" петербурженку со СМА

Петербургский комитет по здравоохранению решил обеспечить препаратом "Спинраза" жительницу города со спинальной мышечной атрофией (СМА), требовавшую лекарство через суд, проинформировали объединённой судебной пресс-службе. 

В ходе прошедшего сегодня заседания представитель комздрава заявил, что ведомство купит для петербурженки препарат, но сначала ей необходимо будет пройти врачебную комиссию в своей поликлинике.

Суд зарегистрировал иск к комитету 1 июля. В нем жительница Северной столицы указала, что "Спинраза" ей жизненно необходима, однако у неё нет средств для её покупки, так как одна доза препарата стоит до 5 млн рублей, причём в первый год следует сделать шесть инъекций, а в последующие - по три ежегодно.

СМА - быстро прогрессирующее, тяжелое наследственное нервно-мышечное заболевание, приводящее к параличу мышц и лёгких.

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