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На месте граффити с Навальным появился новый арт-объект с портретами убитых общественников

фото ЗакС политика На месте граффити с Навальным появился новый арт-объект с портретами убитых общественников

В ночь с 14 на 15 июля в Петербурге на трансформаторной будке в Пушкарском саду появился баннер с изображением убитых общественных деятелей, выступавших с критикой в адрес Владимира Путина, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

Изображение на растяжке— стилизованная обложка альбома Revolver группы The Beatles. Вместо британцев запечатлены адвокат-антифашист Станислав Маркелов, журналистки "Новой Газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Рядом с портретами надпись "Герои дней минувших". 

Каждого из героев работы застрелили в период с 2006 по 2015 год. Эстемирова была убита ровно 12 лет назад, 15 июля 2009 года.

Напомним, в апреле 2021 года на этой же трансформаторной будке появилось граффити с изображением оппозиционера Алексея Навального и подписью "Герой нового времени". Коммунальщикам потребовалось всего несколько часов, чтобы закрасить работу. Уже на следующий день в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по статье о политическом вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). Позже петербургская прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. 

Фото: Константин Леньков

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