Полицейские сняли баннер с портретами убитых общественников в Пушкарском саду

Полицейские и люди в гражданском (предположительно, сотрудники "Ленэерго") сняли баннер с изображением убитых общественных деятелей в Пушкарском саду, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сотрудники полиции приехали в сад ориентировочно в 8:50. Через несколько минут подошли еще трое человек в гражданском, которые отказались представиться. Они сняли баннер, передали его полицейским, и те его увезли.

В последний момент пришла еще одна сотрудница полиции, по ее словам - из экспертной группы. Она должна была составить протокол досмотра, однако досматривать уже было нечего. Таким образом, баннер провисел не менее четырех часов: корреспондент ЗАКС.Ру обнаружил его около 5 часов утра.

Один из полицейских, отвечая на вопрос о причине визита, сообщил, что поступило обращение, но его старший по званию коллега запретил ему общаться с журналистами.

Напомним, баннер появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду в ночь на 15 июля. На нем в стилизации под обложку альбома Revolver группы The Beatles изображены адвокат-антифашист Станислав Маркелов, журналистки "Новой Газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Все они были убиты в разные годы. Баннер появился в годовщину смерти Эстемировой.











фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру