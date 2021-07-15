В Петербурге ждут грозы, ливни и жару 15 июля

В Петербурге 15 июля ожидаются жара и надежда на кратковременные дожди и грозы, сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Условия погоды в Северной столице будут формироваться разрушающимся антициклоном. В такой ситуации при переменной облачности во второй половине дня местами будут возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах" , - рассказал синоптик.

Столбик термометра поднимется до +33, по Ленобласти — +29 – +34. Ветер западный, до 7 м/с, атмосферное давление чуть ниже нормы.

Накануне жара в очередной раз обновила рекорд прошлых лет. 14 июля воздух прогрелся до +32,8, что на 0,3 градуса выше показателей того же дня в 2010 году. Рекорд 15 июля был зафиксирован в 1999 году, когда температура достигла +33,7.