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Новости 10:24

Путин: Конституция — не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ

фото ЗакС политика Путин: Конституция — не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ

Президент Владимир Путин в обращении к читателям научно-популярного комментария к Конституции России, заявил, что основной закон, принятый 30 лет назад, доказал свою эффективность и она обязана быть актуальной. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

"Принятая почти тридцать лет назад — 12 декабря 1993 года, наша Конституция убедительно доказала свою эффективность, и ещё многие десятилетия она будет оставаться надёжным правовым фундаментом страны. Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей", — говорится в обращении.

Говоря об изменениях, внесенных в Конституцию в 2020 году, Путин заявил, что поправки "отразили консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества". "Главными авторами, творцами" поправок он назвал граждан.

Летом 2020 года в Конституцию был внесен ряд существенных поправок. Одна из них предполагает обнуление президентских сроков Путина. Он сможет еще дважды баллотироваться в президенты и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. Сейчас идет четвертый срок Путина на посту главы государства.

 

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