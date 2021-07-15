Полицейские второй день подряд предъявляют претензии сборщикам подписей за Фатьянову

В штабе кандидатки в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 3 Ирины Фатьяновой утром 15 июля сообщили о давлении сотрудников МВД на волонтеров, которые собирают подписи за ее выдвижение. Полицейские не разрешают им стоять подвое, рассказал ЗАКС.Ру координатор сборщиков Александр Верещагин.

- Сегодня с 8 утра сборщики стояли у здания почты на улицы Введенской. Около 9 часов к ним подъехали сотрудники полиции и стали уверять, что они проводят массовое пикетирование. Ссылались на ФЗ № 54 (о собраниях, митингах и демонстрациях - ЗАКС.Ру), угрожали вменить статью 20.2 КоАП (о нарушении порядка проведения массовых мероприятий - ЗАКС.Ру) и забрать в полицию. Наши сборщики уверяли полицейских, что их деятельность регулируется законом о выборах, а не 54-м ФЗ, так как это сбор подписей в рамках кампании по регистрированию кандидата, - поделился Верещагин.

По его словам, с полицейскими удалось договориться о том, что сборщики будут стоять по одному человеку в двух разных точках. После этого правоохранители уехали.

- До этого, с 9 июля, мы спокойно собирали подписи в разных местах и только вчера начались визиты сотрудников полиции, - добавил Верещагин.

Накануне, полицейские потребовали убрать стол, который поставили на улице волонтеры из команды Фатьяновой, поскольку это не было согласовано с районной администрацией. Их требование было выполнено. В тот же день, как рассказала ЗАКС.Ру потенциальная кандидатка, полицейские остановили еще одну сборщицу, которая шла в штаб.

- Она просто вышла из метро и шла в штаб, чтобы потом пойти на поквартирный обход, - рассказала Фатьянова. - Она была в мерче нашем фирменном. Ее остановил сотрудник полиции в гражданском, попросил пройти в машину, сфотографировал, задавал разные вопросы.

Фатьянова полагает, что все эти случаи - часть давления на нее как на независимую кандидатку. Она заявила о намерении обратиться в ЦИК, Горизбирком и ТИК.

Отметим, что проблемы с полицией вечером 14 июля также возникли у сборщиков подписей в поддержку других самовыдвиженцев Марины Мацапулиной и Саввы Федосеев. Подписи за них собирают в Центральном и Кировском районах города соответственно. Пять волонтеров потенциальных кандидатов были задержаны и через несколько часов отпущены из отделов полиции.

Напомним, соратница Алексея Навального Фатьянова объявила, что решила идти на выборы по округу № 3 (Петроградский район), поскольку сейчас эту территорию представляет главный единоросс Петербурга, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. В новый созыв по Петроградской стороне идет его дочь Марина Лыбанева.