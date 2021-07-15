Суточная смертность от COVID-19 в России бьет рекорд третий день подряд

В России за последние сутки внесли в статистику 791 летальный исход, признанный связанным с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это самый большой показатель за все время эпидемии коронавируса в России. В последние двое суток смертность также ставила рекорды.

Всего за минувшие сутки 14 – 15 июля в стране выявили 25 293 случая COVID-19. Нарастающим итогом за все время эпидемии зарегистрировано 5 882 295 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 146 069 человек.

В Петербурге коронавирусом заразились еще 1 954 человека: незначительно больше, чем за сутки до этого. Всего с марта 2020 года в городе выявили 497 789 случаев заражения. Еще 108 смертей в городе внесли в коронавирусную статистику. На 15 июля известно о 17 917 умерших от коронавируса петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, зафиксировано еще 5 237 случаев заражения. В Подмосковье — 2 444.

Напомним, штаб прекратил давать данные о числе пациентов, которые болеют сейчас